Христиане западного обряда, соблюдающие григорианский календарь, празднуют Пасху 9 апреля. Традиции празднования Пасхи у католиков иные, чем у православных христиан, сообщает 24 Канал.

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Какие традиции у католиков на Пасху

Христиане западного обряда идут на богослужение в субботу. В храмах происходит особое событие – воспаление благодатного огня. Начало или конец службы ознаменуется крестным ходом.

В Страстную субботу также зажигают пасхал – особую пасхальную свечу, являющуюся символом праздника. Огонь из этой свечи верующие разносят домой.

Для католиков Пасха – семейный праздник, как и для православных. В этот день на столах много блюд. Главным блюдом является не кулич, а курица, индейка или другой продукт из мяса.

Особое отличие – символ Пасхи. У христиан западного ритуала это кролик. Есть легенда, что кролик приносит в корзину шоколадные яйца и прячет их в доме. Утром дети отыскивают эти яички.



Пасха 2023 / Фото из пинтереста

Напомним, даты православной и католической Пасхи отличаются потому, что христиане этих конфессий используют разные Пасхалии (способ исчисления даты Пасхи). Главное отличие – использование разных календарей: юлианского и григорианского.

Что нельзя делать в этот день