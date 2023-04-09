Християни західного обряду, які дотримуються григоріанського календаря, святкують Великдень 9 квітня. Традиції святкування Пасхи у католиків є іншими, ніж у православних християн, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Легко і красиво: як зробити крашанку в домашніх умовах

Які традиції у католиків на Великдень

Християни західного обряду йдуть на богослужіння ще в суботу. У храмах відбувається особлива подія – запалення благодатного вогню. Початок або кінець служби ознаменовується хресною ходою.

У Страсну суботу також запалюють пасхал – особливу великодню свічку, яка є символом свята. Вогонь з цієї свічки віряни розносять додому.

Для католиків Пасха – сімейне свято, як і для православних. У цей день на столах багато м'ясних страв. Головною стравою є не паска, а курка, індичка чи інший продукт з м'яса.

Особлива відмінність – символ Великодня. У християн західного обряду це кролик. Існує легенда, що кролик приносить у кошику шоколадні яйця та ховає їх в будинку. Зранку діти відшукують ці яєчка.



Пасха 2023 / Фото з пінтересту

Нагадаємо, дати православної та католицької Пасхи відрізняються тому, що християни цих конфесій використовують різні Пасхалії (спосіб обчислення дати Великодня). Головна відмінність – використання різних календарів: юліанського та григоріанського.

Що не можна робити в цей день