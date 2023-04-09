Християни західного обряду, які дотримуються григоріанського календаря, святкують Великдень 9 квітня. Традиції святкування Пасхи у католиків є іншими, ніж у православних християн, повідомляє 24 Канал.
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Які традиції у католиків на Великдень
Християни західного обряду йдуть на богослужіння ще в суботу. У храмах відбувається особлива подія – запалення благодатного вогню. Початок або кінець служби ознаменовується хресною ходою.
У Страсну суботу також запалюють пасхал – особливу великодню свічку, яка є символом свята. Вогонь з цієї свічки віряни розносять додому.
Для католиків Пасха – сімейне свято, як і для православних. У цей день на столах багато м'ясних страв. Головною стравою є не паска, а курка, індичка чи інший продукт з м'яса.
Особлива відмінність – символ Великодня. У християн західного обряду це кролик. Існує легенда, що кролик приносить у кошику шоколадні яйця та ховає їх в будинку. Зранку діти відшукують ці яєчка.
Пасха 2023 / Фото з пінтересту
Що не можна робити в цей день
- Цього дня заборонено пліткувати та відгукуватися погано про інших людей.
- Заборонена фізична праця, особливо робота на городі та побутові справи.
- Не можна шити, вишивати, в'язати.
- У цей день не можна лихословити та конфліктувати.
- Заборонено викидати освячені продукти.