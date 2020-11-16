Звездные супруги, украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов, в День работников радио, телевидения и связи поделились совместными романтическими фото, которые сделали за кулисами телепроектов.

Катя Осадчая поделилась серией снимков с любимым на личной странице в инстаграме. Она поздравила коллег с профессиональным праздником, который отмечают в понедельник, 16 ноября.

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Катя и Юрий работают вместе на многих телепроектах. Они гармонично дополняют друг друга в кадре и имеют возможность как можно больше времени проводить вместе.

Осадчая решила окунуться в несколько фотографий, которые были сделаны за кулисами проекта "Голос страны". Это одно из совместных масштабных шоу влюбленных, над которыми они работают в паре. Стоит отметить, что именно там зародились романтические отношения между Катей и Юрием. Они долго скрывали это, однако впоследствии в кадре "Голоса страны" Осадчая предстала беременной, а через некоторое время Осадчая и Горбунов поженились.

Когда в семье два работника телевидения – праздник двойной. Поздравляю всех коллег с Днем работника радио и телевидения. Пусть сложные времена дают новый толчок для креатива и новых свершений. Желаем высоких рейтингов и миллионов зрителей и слушателей,

– написала в посте ведущая.

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