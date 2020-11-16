Зіркове подружжя українських телеведучих Каті Осадчої та Юрія Горбунова в День працівників радіо, телебачення та зв'язку поділилося спільними романтичними фото, які зробили за лаштунками телепроєктів.

Катя Осадча поділилася серією знімків з коханим на особистій сторінці в інстаграмі. Вона привітала колег з професійним святом, яке відзначають в понеділок, 16 листопада.

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Катя та Юрій працюють разом на багатьох телепроєктах. Вони гармонійно доповнюють один одного в кадрі та мають можливість якомога більше часу проводити разом.

Осадча вирішила порилюднили декілька світлин, що були зроблені за лаштунками проєкту "Голос країни". Це одне зі спільних масштабних шоу закоханих, над якими вони працюють у парі. Варто зазначити, що саме там зародилися романтичні стосунки між Катею та Юрієм. Вони довго приховували це, проте згодом у кадрі "Голосу країни" Осадча постала вагітною, а через деяких час Осадча та Горбунов одружилися.

Коли в родині два працівника телебачення – свято подвійне. Вітаю всіх колег з Днем працівника радіо і телебачення. Нехай складні часи дають новий поштовх для креативу і нових звершень. Бажаємо високих рейтингів та мільйонів глядачів і слухачів,

– написала в дописі ведуча.

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