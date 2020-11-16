Украинская телеведущая Катя Осадчая обнародовала редкое фото сына. Она провела выходные вместе с семьей и сделала миловидный кадр.

Катя поделилась фотографией на личной странице в инстаграме. Звездные супруги Осадчей и Горбунова до сих пор не показывают лицо своего малыша, однако иногда в сети появляются фотографии, где Иван позирует боком или спиной к камере.

Читайте также Юрий Горбунов показал редкую фотографию сына

Новое фото сына Очадчей и Горбунова

На снимке маленький Иван изображен, сидя на полу. Мальчик сидит на скрытых батареях возле панорамного окна. Звездная мама сфотографировала сына в загородном доме. Поскольку в Украине ввели карантин выходного дня, то семья осталась дома и наслаждалась временем, которое проводят вместе.

Иван позировал перед камерой боком. Мальчик был одет в темные брюки и белую кофту с серыми рукавами. Малыш смешно считал на цыпочках, сколько дней осталось до похода в садик.

Настроение выходного дня. Иван считает дни до садика. А вы чем заняты?

– написала в заметке Катя.



Сын Кати Осадчей и Юрия Горбунова / Instagram / @kosadcha