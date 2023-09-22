Что делать с почвой после выкапывания картофеля

Картофель пользуется большой популярностью среди огородников. Впрочем, не все знают, как правильно подготовить почву и повысить ее плодородие после выкапывания этого корнеплода.

Автор инстаграм-страницы "Растения от Василия Ивановича" рассказал, как ухаживать за землей после выкапывания картофеля. Об этом пишет 24 Канал.

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Уход за почвой после картофеля

Картошка много лет дает урожай на одном месте. Впрочем, по возможности земли необходимо давать отдохнуть каждые 2 – 3 года.

Важно начать готовить почву в считанные дни после того, как урожай выкопан, промедление здесь играет против нас. Сначала удаляем весь мусор и полностью очищаем почву от корневищ, ботвы и сорняка. Если имело место заражение вредителями, то как можно скорее производим обработку,

– подчеркнул огородник.

Заметил, что единственное правильное решение относительно почвы – сидераты. Они улучшают структуру и минеральный состав. Кроме того, сидераты устанавливают природное равновесие почвы и экономят средства на удобрения.

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Что делать с землей после выкапывания картофеля/ Depositphotos