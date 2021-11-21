Желаем хорошего улова: картинки-поздравления с Всемирным днем рыболовства

21 ноября 2021 , 07:08
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Источник:

24 канал

Сообщество рыбаков-профессионалов и почитателей этого дела в мире очень большое. Поэтому 21 ноября в мире учредили праздник – Всемирный день рыболовства.

Всемирный день рыболовства создан для того, чтобы акцентировать внимание людей на том насколько важным является сохранение рыбных ресурсов во всем мире. В этот праздник обычно проходят много различных мероприятий, таких как митинги и семинары, общественные собрания, культурные программы, выставки и театральные представления, музыкальные шоу и демонстрации. Главной темой этих собраний является проблема водной экосистемы и живых существ, которые в ней живут.

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Картинки-поздравления с Всемирным днем рыболовства 21 ноября


Картинки с Всемирным днем рыболовства


Картинки-поздравления с Всемирным днем рыболовства 21 ноября​


Всемирный день рыболовства 2021: поздравления с праздником


Поздравляю с Всемирным днем рыболовства 2021


С Всемирным днем рыболовства 21 ноября!


Всемирный день рыболовства: поздравления в открытках

Автор: Андріана Будиш