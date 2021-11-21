Всесвітній день рибальства створений для того, щоб закцентувати увагу людей наскільки важливим є збереження рибних ресурсів в усьому світі. У це свято зазвичай проходять багато різноманітних заходів, таких як мітинги і семінари, громадські збори, культурні програми, виставки і театральні виступи, музичні шоу і демонстрації. Головною темою цих зібрань є проблема водної екосистеми і живих істот, які у ній живуть.

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Картинки-привітання з Всесвітнім днем рибальства 21 листопада

Картинки з Всесвітнім днем рибальства 21 листопада
Картинки з Всесвітнім днем рибальства

Картинки привітання з Всесвітнім днем рибальства 21 листопада
Картинки-привітання з Всесвітнім днем рибальства 21 листопада

Всесвітній день рибальства 2021 привітання зі святом
Всесвітній день рибальства 2021: привітання зі святом

Вітаю з Всесвітнім днем рибальства 2021
Вітаю з Всесвітнім днем рибальства 2021

З Всесвітнім днем рибальства 21 листопада
З Всесвітнім днем рибальства 21 листопада!

Всесвітній день рибальства 21 листопада привітання у листівках
Всесвітній день рибальства: привітання у листівках