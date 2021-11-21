Всемирный день рыболовства создан для того, чтобы акцентировать внимание людей на том насколько важным является сохранение рыбных ресурсов во всем мире. В этот праздник обычно проходят много различных мероприятий, таких как митинги и семинары, общественные собрания, культурные программы, выставки и театральные представления, музыкальные шоу и демонстрации. Главной темой этих собраний является проблема водной экосистемы и живых существ, которые в ней живут.

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Картинки-поздравления с Всемирным днем рыболовства 21 ноября

Картинки з Всесвітнім днем рибальства 21 листопада
Картинки с Всемирным днем рыболовства

Картинки привітання з Всесвітнім днем рибальства 21 листопада
Картинки-поздравления с Всемирным днем рыболовства 21 ноября​

Всесвітній день рибальства 2021 привітання зі святом
Всемирный день рыболовства 2021: поздравления с праздником

Вітаю з Всесвітнім днем рибальства 2021
Поздравляю с Всемирным днем рыболовства 2021

З Всесвітнім днем рибальства 21 листопада
С Всемирным днем рыболовства 21 ноября!

Всесвітній день рибальства 21 листопада привітання у листівках
Всемирный день рыболовства: поздравления в открытках