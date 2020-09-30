В среду, 30 сентября, христиане празднуют именины Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Благочестивая вдова София и три ее дочери – раннехристианские мученицы, жившие во II веке нашей эры в Риме во времена правления императора Адриана. София была благочестивой христианкой, так что своих дочерей она назвала в честь главных христианских добродетелей: Веры, Надежды и Любви.

В этот день именины отмечают все женщины, которые носят эти замечательные имена. Предлагаем подборку праздничных картинок-поздравлений в День Ангела. Поздравьте мам, сестричек и подруг с именинами, которые носят имена Вера, Надежда, Любовь и София, пишет 24 канал. Читайте также Веры, Надежды, Любови и их матери Софии: дата праздника и что нельзя делать в этот день Картинки-поздравления с Днем Ангела

Поздравление с Днем Веры, Надежды и Любви

Хорошие открытки с Днем Ангела

Картинки с именинами

Поздравления с именинами

Картинки с Днем Ангела

Поздравление с Днем Ангела