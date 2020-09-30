Веры, Надежды, Любови и Софии: картинки-поздравления с праздником
В среду, 30 сентября, христиане празднуют именины Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Благочестивая вдова София и три ее дочери – раннехристианские мученицы, жившие во II веке нашей эры в Риме во времена правления императора Адриана. София была благочестивой христианкой, так что своих дочерей она назвала в честь главных христианских добродетелей: Веры, Надежды и Любви.
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