Віри, Надії, Любові та Софії: картинки-привітання зі святом
У середу, 30 вересня, християни святкують іменини Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. Благочестива вдова Софія та троє її доньок – ранньохристиянські мучениці, що жили у II столітті нашої ери в Римі за часів правління імператора Адріана. Софія була благочестивою християнкою, тож своїх дочок вона назвала на честь головних християнських чеснот: Віри, Надії та Любові.
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