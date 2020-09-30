У середу, 30 вересня, християни святкують іменини Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. Благочестива вдова Софія та троє її доньок – ранньохристиянські мучениці, що жили у II столітті нашої ери в Римі за часів правління імператора Адріана. Софія була благочестивою християнкою, тож своїх дочок вона назвала на честь головних християнських чеснот: Віри, Надії та Любові.

Цього дня іменини відзначають усі жінки, які носять ці чудові імена. Пропонуємо пдобірку святкових картинок-привітань в День Ангела. Привітайте матусь, сестричок та подруг з іменинами, які носять імена Віра, Надія, Любов та Софія, пише 24 канал. Читайте також Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: дата свята і що не можна робити в цей день Картинки-привітання з Днем Ангела

Привітання з Днем Віри, Надії та Любові

Гарні листівки з Днем Ангела

Картинки з іменинами

Привітання з іменинами

Картинки з Днем Ангела

Привітання з Днем Ангела