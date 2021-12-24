Редакция Lifestyle 24 поздравляет христиан с Сочельником 24 декабря. Пусть ваши дома всегда будут полны теплом и радостью, а счастье и Божья ласка никогда не обходит вас стороной!

К слову Выходные в январе-2022: сколько украинцы будут отдыхать на Новый год и рождественские праздники

Сочельник-2021: картинки-поздравления

Привітання зі Святвечором 24 грудняПоздравления с Сочельником 24 декабря

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Вітаю з Католицьким Святвечором 2021Поздравляю с Католическим Сочельником 2021

Святвечір 2021 25 грудня листівкиСочельник 2021: открытки

Зі Святою Вечерею 2021 картинкиСочельник 2021: открытки