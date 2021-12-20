В январе украинцы получат 19 рабочих дней и 12 выходных, которые включают праздники. В этом году только к таким праздничным датам, как Новый год (1 января) и Рождество Иисуса Христа (7 января) добавляются дополнительные выходные.

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Календарь выходных и праздничных дней в январе 2022

1 января – Новый год (выходной);

(выходной); 6 января – Святой вечер;

7 января – Рождество Христово (выходной);

(выходной); 8 января – Пресвятой Богородицы Марии;

9 января – Святого апостола Стефана;

13 января – Отдание Рождества Христового (Мелании);

14 января – Старый Новый год (Василия);

18 января – второй Святой вечер (Щедрый вечер);

19 января – Крещение Господне или Иордан;

20 января – Иоанна Крестителя;

25 января – великомученицы Татьяны.

Выходные на Рождество-2022 в Украине / Фото Pixabay

Первый день Нового года, то есть 1 января, выпадает на субботу, поэтому согласно действующему законодательству, выходной переносится на ближайший рабочий день – на понедельник. Это означает, что украинцы смогут отдыхать три дня подряд – с 1 января по 3 января включительно.

Выходные на Рождество-2022 в Украине / Фото 24 канал

В этом году дата Рождества Христова, которое празднуют 7 января, пришлась на пятницу. Поэтому в этот день мы работать не будем. Таким образом, на Рождество жители Украины снова получат три выходных – с 7 января по 9 января включительно. К слову, Сочельник правительство решило выходным не делать, а взамен рекомендовало сократить рабочий день 6 января на один час.

Новый год-2022 в Украине

Символом Нового года-2022 стал водяной Тигр. Этому знаку свойственна любовь к приключениям, энергичность и постоянное самосовершенствование. Звезды предсказывают счастье тем людям, которые будут активными и будут использовать все свои возможности на полную.

Новый год-2022 / Фото Pixabay

Тигр любит смелых и обязательно будет щедрым к ним. Поэтому, в этом году благоприятно начинать собственные дела и заниматься предпринимательской деятельностью. Этому знаку не нравятся легкомыслие и превосходство, поэтому от этих черт нужно избавляться.

Рождество-2022 в Украине

Рождество Христово является одним едва ли не самым важным христианским праздником в Украине. С этим особенным днем связано много интересных традиций и обычаев, которые уже сотни лет поддерживают украинцы.

Рождество Христово-2022 / Фото Pixabay

В вечер Рождества существует таинственное угощение, которое называют Святым ужином. В него обязательно входят двенадцать (по количеству апостолов) постных блюд. Главное блюдо – кутья символизирует единение с Богом.

По традиции, после ужина самые млвдшие члены семьи начинают колядовать и рассказывать стихи, в которых прославляют рождение Христа. За это малышам дарят сладости или же деньги.

Празднование Рождества-2022 / Фото Pixabay

14 января украинцы отмечают праздник Святого Василия, которому предшествует Щедрый вечер, на который хозяйки также готовят двенадцать блюд, но уже не постных. После ужина девочки идут щедровать, а молодежь собирается для гадания на суженых.

Цикл рождественских праздников завершает Крещение Господне. Стоит вспомнить, что в этот особый период праздников люди здороваются друг с другом: "Христос родился – Славим его".