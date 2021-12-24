Редакція Lifestyle 24 щиро вітає християн зі Святвечором 24 грудня. Нехай ваші домівки завжди будуть сповнені теплом і радістю, а щастя й Божа ласка ніколи не оминає вас стороною!

До слова Вихідні у січні-2022: скільки українці відпочиватимуть на Новий рік та різдвяні свята

Святвечір-2021: картинки-привітання

Привітання зі Святвечором 24 грудня
Привітання зі Святвечором 24 грудня

Картинки зі Святвечором 24 грудня
Картинки зі Святвечором 24 грудня

Католицький Святвечір 2021 картинки привітання
Католицький Святвечір 2021: картинки-привітання

Вітаю з Католицьким Святвечором 2021
Вітаю з Католицьким Святвечором 2021

Святвечір 2021 25 грудня листівки
Святвечір 2021: листівки

Зі Святою Вечерею 2021 картинки
Зі Святою Вечерею 2021!