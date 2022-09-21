Рождество Пресвятой Богородицы: картинки-поздравления с важным церковным праздником

Один из важнейших христианских праздников – Рождество Пресвятой Богородицы отмечают 21 сентября. В этот день чтят мать Иисуса Христа. Поздравьте сегодня своих родных и друзей с этим светлым праздником, который полон искренних надежд.

Праздник Рождество Пресвятой Богородицы также называют "Второй Пречистой". В этот день по народному календарю наступает осень. В Библии ничего не отмечено о рождении Марии, но церковные предания говорят, что она родилась в семье Акима и Анны в небольшом галилейском городе, отмечает 24 канал.

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Богородица в народе символизирует единение Бога с родом человеческим. Этот праздник традиционно считают большим утешением для бездетных женщин.

Картинки-поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы

Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы / Фото из открытых источников

Картинки-поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы / Фото из открытых источников

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы в Украине поздравления / Фото из открытых источников

Рождество Пресвятой Богородицы картинки-поздравления / Фото из открытых источников

Поздравления в картинках с Рождеством Пресвятой Богородицы / Фото из открытых источников

С Рождеством Пресвятой Богородицы картинки-поздравления / Фото из открытых источников

Рождество Пресвятой Богородицы 2022 открытки / Фото из открытых источников

Картинки с Рождеством Пресвятой Богородицы / Фото из открытых источников