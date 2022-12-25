Рождество Христово: красивые открытки-поздравления с большим христианским праздником
Сегодня в Украине отмечается праздник Рождества Христова по григорианскому календарю. Оно посвящено дню рождения Иисуса Христа, пришедшего на эту землю, чтобы подарить людям надежду и спасти их от тьмы.
Еще с давних времен в день Рождества, украинцы поздравляли друг друга с этим большим праздником. В своих приветствиях они желали мира, согласия, любви и изобилия во всем. Поэтому и мы делимся подборкой красивых картинок-поздравлений с Рождеством Христовым, чтобы вы могли пожелать своим родным важнейшего, пишет 24 канал.
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Картинки-поздравления с Рождеством Христовым
Картинки-поздравления с Рождеством Христовым / Фото "НВ"
Рождество Христово в Украине – картинки-поздравления с праздником / Фото "ТСН"
Поздравления с Рождеством – картинки / Фото из открытых источников
Рождество – красивые картинки-поздравления / Фото "НТА"
Великолепные картинки-поздравления с Рождеством Христовым / Фото "ТСН"
Поздравления с Рождеством – картинки / Фото из открытых источников
Картинки-поздравления с Рождеством Христовым / Фото "Радио МАКСИМУМ"
Рождество Христово в Украине – картинки-поздравления / Фото "ТСН"
Поздравления с Рождеством – картинки / Фото из открытых источников
Поздравления с Рождеством – картинки / Фото UKR.NET