Ще з давніх-давен в день Різдва, українці вітали один одного з цим великим святом. У своїх привітаннях вони бажали миру, злагоди, любові та достатку в усьому. Тож і ми ділимось добіркою красивих картинок-привітань з Різдвом Христовим, щоб ви могли побажати своїм рідним найважливішого, пише 24 канал.

Читайте також Різдво Христове 2022: привітання зі світлим святом у віршах та прозі

Картинки-привітання з Різдвом Христовим

Картинки-привітання з Різдвом Христовим / Фото "НВ"

Різдво Христове в Україні – картинки-привітання зі святом / Фото "ТСН"

Привітання з Різдвом – картинки / Фото з відкритих джерел

Різдво – гарні картинки-привітання / Фото "НТА"

Чудові картинки-привітання з Різдвом Христовим / Фото "ТСН"

Привітання з Різдвом – картинки / Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання з Різдвом Христовим / Фото "Радіо МАКСИМУМ"

Різдво Христове в Україні – картинки-привітання / Фото "ТСН"

Привітання з Різдвом – картинки / Фото з відкритих джерел

Привітання з Різдвом – картинки / Фото UKR.NET