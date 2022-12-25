В этом году украинцы встречают Рождество во время войны, но России не удастся сломать нас и отобрать праздник. В молитве каждого украинцы сегодня звучит прошение о мире и нашей победе. Мы верим, что так же, как Бог выполнил свое обещание, послав Иисуса Христа на землю для освобождения всего человечества, он ответит и нам. И уже совсем скоро засияет яркая заря радости и мира над нашими домами.
По случаю Рождества Христова 24 канал приготовил для вас подборку поздравлений в стихах и прозе.
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Рождество Христово в Украине – поздравление в стихах
Поздравляем с Рождеством!
Открывайте двери в дом,
Запускайте в него счастье
Да гоните прочь ненастье.
Радуйтесь и улыбайтесь,
А вот веру постарайтесь
В сердце бережно хранить,
О добре Христа молить.
К свету вы душой стремитесь,
Рады будьте, не гордитесь,
Умным словом насладитесь!
***
Со светлым Рождеством поздравляю!
Желаю от края к краю
Здоровье и мирное небо.
Пусть дела удается, как надо.
Пусть светлой будет дорога.
Пусть проходит мимо тревоги.
Пусть на сердце будет радостно.
Пусть мир и добро будут повсюду!
***
Пусть рождественская добрая сказка
Подарит искреннюю ласку,
Пусть праздничные светлые звезды
Вам осветят хорошую судьбу!
Счастье, радость и добро
Пусть несет к вам Рождество!
***
Рождество спустилось на землю,
И светит звездочка ясная.
Зима рисует белой кистью,
А на столе горит свеча.
Сердечно Вас с Рождеством поздравляю!
Пусть счастьем полнится душа,
Пусть Бог всегда помогает,
Дарит настоящие чудеса!
Любви, веры и надежды,
Смирение, мир и тепла.
Пусть сбудутся важные мечты,
Здоровая будет вся семья!
Пусть на столе будет много,
И коляда пусть звучит.
Пусть в сердцах царит праздник,
Ибо родился сын Божий!
Поздравления с Рождеством – стихи / Фото Canva
В чудесный праздник Рождества
Хочу я пожелать добра,
Побольше в жизни волшебства,
Удачи, счастья и тепла!
Твой Ангел пусть тебя хранит
От всех болезней и невзгод,
Господь тебя пусть защитит
От огорчений и забот!
***
В Рождество Христово
В тишине ночной
Счастье в дом заходит
С первою звездой.
На снежинках ангелы
Спустятся с небес,
Наступает время
Сказок и чудес.
На душе пусть станет
Чисто и светло,
Все мечты исполнятся
В Христово Рождество.
***
Пусть ангел коснется Вас нежно крылом,
согреет вам сердце Рождественским теплом.
Пусть радость, любовь наполнят ваш дом,
поселятся счастье и спокойствие в нем!
Христос рождается! Славим его!
***
В день святого Рождества Христова
Желаю счастья Тебе земному,
Желаю в душах возродить
Умение верить, любить,
А Бог щедрой рукой
За Твою веру, за терпение,
Свое благословение даст.
Поздравление с Рождеством в прозе
Поздравляю с самым светлым праздником – с Рождеством Христовым! Пусть в вашей семье царит мир, согласие и любовь, пусть дети растут добрыми и благодарными, а бедность никогда не постучается в вашу дверь. Желаю богатства, гармонии, семейного уюта и благополучия! И пусть Ангел рождественский защищает вашу семью!
***
Поздравляю с радостным праздником Рождества Христова! Пусть в вашей душе навсегда поселятся мир, счастье и доброта. Пусть ваш дом будет полон любви, а близкие и родные люди будут всегда рядом. Пусть каждый день будет богат Божьим благословением и пусть сердце ничего не нуждается!
***
С Рождеством! Пусть этот праздник подарит добро и радость. Желаю, чтобы в твоем доме не гас огонь благополучия, чтобы твое сердце было согрето любовью и надеждой. Пусть Рождество подарит тебе чудо, пусть на небе ярко засияет твоя звезда счастья!
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Говорят, что на Рождество – пора чудес и чудес. Так вот: я хочу пожелать, чтобы невероятное стало для тебя сегодня доступным, мечтаемое – реальным, а тайное – приятным и явным. Пусть сияние рождественской звезды прольется на твою жизнь и там навсегда поселится неугасимая любовь, неистощимая энергия и долгожданное счастье.
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Пусть не умолкает в вашем доме звон рождественских колокольчиков! Пусть пахнет елка, а стол украшают вкусные блюда! Желаю вам сказочного настроения, милых подарков, внимания близких и родных людей. Пусть в этот зимний праздник душа наполняется светом, теплом, любовью и радостью! Христос родился!
Рождество Христово в Украине – поздравления в прозе и стихах / Фото из открытых источников
В светлую и магическую Рождественскую Ночь сбываются заветные желания и случаются настоящие чудеса. Поздравляю вас с Рождеством Христовым и желаю, чтобы в доме всегда царила любовь и согласие, чтобы каждый день случались маленькие чудеса, а Судьба дарила приятные сюрпризы. С праздником!
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На Рождество в семейном кругу поблагодарим Христа и Господа молитву, ведь они слышат все наши мысли и чаяния, а также видят все действия. Желаю каждому обрести собственное счастье и душевное спокойствие. Пусть сбудутся самые желанные мечты!
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Поздравляю с Рождеством. И в этот светлый праздник хочу пожелать видеть только хорошо в окружающем мире и находить все хорошо в людях, дарить надежду близким и воплощать свои мечты, искренне верить и никогда не забывать о простом человеческом счастье. Желаю ценить все, что у тебя есть, и наслаждаться каждым мгновением своей жизни.
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Поздравляю с Рождеством! В этот светлый праздник хочу пожелать видеть только самое лучшее в мире и находить в людях добро. Простите надежду близким, воплощайте свои мечты и искренне верьте и никогда не забывайте о простом человеческом счастье. Желаю ценить все, что есть, и наслаждаться каждым моментом жизни!
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Христос родился, чтобы озарить души своим светом. Теперь этот свет есть у каждого из нас. Поэтому бережем его, ценим и щедро делимся с теми, кто в нем нуждается! Счастливого Рождества!