В этом году украинцы встречают Рождество во время войны, но России не удастся сломать нас и отобрать праздник. В молитве каждого украинцы сегодня звучит прошение о мире и нашей победе. Мы верим, что так же, как Бог выполнил свое обещание, послав Иисуса Христа на землю для освобождения всего человечества, он ответит и нам. И уже совсем скоро засияет яркая заря радости и мира над нашими домами.

По случаю Рождества Христова 24 канал приготовил для вас подборку поздравлений в стихах и прозе.

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Рождество Христово в Украине – поздравление в стихах

Поздравляем с Рождеством!

Открывайте двери в дом,

Запускайте в него счастье

Да гоните прочь ненастье.

Радуйтесь и улыбайтесь,

А вот веру постарайтесь

В сердце бережно хранить,

О добре Христа молить.

К свету вы душой стремитесь,

Рады будьте, не гордитесь,

Умным словом насладитесь!

***

Со светлым Рождеством поздравляю!

Желаю от края к краю

Здоровье и мирное небо.

Пусть дела удается, как надо.

Пусть светлой будет дорога.

Пусть проходит мимо тревоги.

Пусть на сердце будет радостно.

Пусть мир и добро будут повсюду!

***

Пусть рождественская добрая сказка

Подарит искреннюю ласку,

Пусть праздничные светлые звезды

Вам осветят хорошую судьбу!

Счастье, радость и добро

Пусть несет к вам Рождество!

***

Рождество спустилось на землю,

И светит звездочка ясная.

Зима рисует белой кистью,

А на столе горит свеча.

Сердечно Вас с Рождеством поздравляю!

Пусть счастьем полнится душа,

Пусть Бог всегда помогает,

Дарит настоящие чудеса!

Любви, веры и надежды,

Смирение, мир и тепла.

Пусть сбудутся важные мечты,

Здоровая будет вся семья!

Пусть на столе будет много,

И коляда пусть звучит.

Пусть в сердцах царит праздник,

Ибо родился сын Божий!

Поздравления с Рождеством – стихи / Фото Canva

В чудесный праздник Рождества

Хочу я пожелать добра,

Побольше в жизни волшебства,

Удачи, счастья и тепла!

Твой Ангел пусть тебя хранит

От всех болезней и невзгод,

Господь тебя пусть защитит

От огорчений и забот!

***

В Рождество Христово

В тишине ночной

Счастье в дом заходит

С первою звездой.

На снежинках ангелы

Спустятся с небес,

Наступает время

Сказок и чудес.

На душе пусть станет

Чисто и светло,

Все мечты исполнятся

В Христово Рождество.

***

Пусть ангел коснется Вас нежно крылом,

согреет вам сердце Рождественским теплом.

Пусть радость, любовь наполнят ваш дом,

поселятся счастье и спокойствие в нем!

Христос рождается! Славим его!

***

В день святого Рождества Христова

Желаю счастья Тебе земному,

Желаю в душах возродить

Умение верить, любить,

А Бог щедрой рукой

За Твою веру, за терпение,

Свое благословение даст.

Поздравление с Рождеством в прозе

Поздравляю с самым светлым праздником – с Рождеством Христовым! Пусть в вашей семье царит мир, согласие и любовь, пусть дети растут добрыми и благодарными, а бедность никогда не постучается в вашу дверь. Желаю богатства, гармонии, семейного уюта и благополучия! И пусть Ангел рождественский защищает вашу семью!

***

Поздравляю с радостным праздником Рождества Христова! Пусть в вашей душе навсегда поселятся мир, счастье и доброта. Пусть ваш дом будет полон любви, а близкие и родные люди будут всегда рядом. Пусть каждый день будет богат Божьим благословением и пусть сердце ничего не нуждается!

***

С Рождеством! Пусть этот праздник подарит добро и радость. Желаю, чтобы в твоем доме не гас огонь благополучия, чтобы твое сердце было согрето любовью и надеждой. Пусть Рождество подарит тебе чудо, пусть на небе ярко засияет твоя звезда счастья!

***

Говорят, что на Рождество – пора чудес и чудес. Так вот: я хочу пожелать, чтобы невероятное стало для тебя сегодня доступным, мечтаемое – реальным, а тайное – приятным и явным. Пусть сияние рождественской звезды прольется на твою жизнь и там навсегда поселится неугасимая любовь, неистощимая энергия и долгожданное счастье.

***

Пусть не умолкает в вашем доме звон рождественских колокольчиков! Пусть пахнет елка, а стол украшают вкусные блюда! Желаю вам сказочного настроения, милых подарков, внимания близких и родных людей. Пусть в этот зимний праздник душа наполняется светом, теплом, любовью и радостью! Христос родился!

Рождество Христово в Украине – поздравления в прозе и стихах / Фото из открытых источников

В светлую и магическую Рождественскую Ночь сбываются заветные желания и случаются настоящие чудеса. Поздравляю вас с Рождеством Христовым и желаю, чтобы в доме всегда царила любовь и согласие, чтобы каждый день случались маленькие чудеса, а Судьба дарила приятные сюрпризы. С праздником!

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На Рождество в семейном кругу поблагодарим Христа и Господа молитву, ведь они слышат все наши мысли и чаяния, а также видят все действия. Желаю каждому обрести собственное счастье и душевное спокойствие. Пусть сбудутся самые желанные мечты!

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Поздравляю с Рождеством. И в этот светлый праздник хочу пожелать видеть только хорошо в окружающем мире и находить все хорошо в людях, дарить надежду близким и воплощать свои мечты, искренне верить и никогда не забывать о простом человеческом счастье. Желаю ценить все, что у тебя есть, и наслаждаться каждым мгновением своей жизни.

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Поздравляю с Рождеством! В этот светлый праздник хочу пожелать видеть только самое лучшее в мире и находить в людях добро. Простите надежду близким, воплощайте свои мечты и искренне верьте и никогда не забывайте о простом человеческом счастье. Желаю ценить все, что есть, и наслаждаться каждым моментом жизни!

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Христос родился, чтобы озарить души своим светом. Теперь этот свет есть у каждого из нас. Поэтому бережем его, ценим и щедро делимся с теми, кто в нем нуждается! Счастливого Рождества!