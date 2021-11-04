С профессиональным праздником: картинки-поздравления с Днем железнодорожника-2021

Начало ноября является очень особенным для украинских железнодорожников, ведь они отмечают профессиональный праздник! 4 ноября – именно в этот день в Украине отмечают День железнодорожника. Поздравьте дорогого человека или коллегу с профессиональным праздником и пожелайте много вдохновения и больших радостей в жизни!

Интересно, что инициативу учредить День железнодорожника подала Львовская железная дорога. Именно 4 ноября 1861 года из Вены через Перемышль к железнодорожному вокзалу Львова прибыл первый поезд на территорию современной Украины. Этот день считается началом истории железных дорог в Украине.

Читайте Волшебное время скидок: когда в Украине состоится Черная пятница-2021

Долгое время считалось, что первым построенным железнодорожным сообщением в Украине был маршрут Одесса – Балта, однако он был реализован на 5 лет позже, чем львовский.

День железнодорожника-2021: красивые картинки-поздравления с профессиональным праздником



День железнодорожника 2021: картинки-поздравления



Поздравления в картинках с Днем железнодорожника 2021



Картинки с Днем железнодорожника 2021



Поздравляю с Днем железнодорожника!



С Днем железнодорожника!



Открытки с Днем железнодорожника 2021​



Поздравление с Днем железнодорожника в открытках