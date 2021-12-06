Спасибо за защиту: торжественные картинки-поздравления с Днем Вооруженных Сил Украины-2021

6 декабря 2021 , 07:03
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Источник:

24 канал

6 декабря Вооруженным Силам Украины исполняется 30 лет! Все это время защитники и защитницы нашего государства отважно оберегали и продолжают оберегать его границы. Поздравьте близких с праздником!

Праздник отмечается ежегодно 6 декабря – в день принятия в  1991 году Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины". Обычно каждый год президент Украины поздравляет всех служащих украинской армии и отмечает важность их труда для нашей страны.

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День ВСУ-2021: красивые поздравительные открытки с праздником.


День Вооруженных Сил Украины 2021: картинки-поздравления


День Вооруженных Сил Украины-2021: поздравления


Открытки с Днем Вооруженных Сил Украины-2021


С Днем Вооруженных Сил Украины 2021


Поздравляю С Днем Вооруженных Сил Украины 2021


Картинки С Днем Вооруженных Сил Украины 2021


Поздравления С Днем Вооруженных Сил Украины 2021


День ВСУ 2021: картинки-поздравления

Автор: Андріана Будиш