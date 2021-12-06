Спасибо за защиту: торжественные картинки-поздравления с Днем Вооруженных Сил Украины-2021
Источник:24 канал
6 декабря Вооруженным Силам Украины исполняется 30 лет! Все это время защитники и защитницы нашего государства отважно оберегали и продолжают оберегать его границы. Поздравьте близких с праздником!
Праздник отмечается ежегодно 6 декабря – в день принятия в 1991 году Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины". Обычно каждый год президент Украины поздравляет всех служащих украинской армии и отмечает важность их труда для нашей страны.
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День ВСУ-2021: красивые поздравительные открытки с праздником.
День Вооруженных Сил Украины 2021: картинки-поздравления
День Вооруженных Сил Украины-2021: поздравления
Открытки с Днем Вооруженных Сил Украины-2021
С Днем Вооруженных Сил Украины 2021
Поздравляю С Днем Вооруженных Сил Украины 2021
Картинки С Днем Вооруженных Сил Украины 2021
Поздравления С Днем Вооруженных Сил Украины 2021
День ВСУ 2021: картинки-поздравления