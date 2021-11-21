Поздравляем: картинки-поздравления с Всемирным днем телевидения-2021
Источник:24 канал
21 ноября все работники сферы телевидения отмечают профессиональный праздник. Хоть сеть Интернет уверенно и стремительно отвоевывает внимание людей, такой вид средства массовой информации как телевидение все же занимает видное место в информационном мире. Поздравьте коллег, друзей или родных красивыми картинками.
Всемирный день телевидения отмечается ежегодно 21 ноября, в честь даты проведения первого Всемирного телевизионного форума ООН. Тогда государствам было предложено чествовать этот праздник, обмениваясь телепередачами, посвященными таким проблемам, как мир, безопасность, экономическое и социальное развитие.
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Картинки-поздравления с Всемирным днем телевидения-2021
Всемирный день телевидения 2021: картинки-поздравления
Картинки с Всемирным днем телевидения 2021
Поздравляю с Всемирным днем телевидения 2021
Поздравления с Всемирным днем телевидения 2021
Всемирный день телевидения 2021: открытки-поздравления
С Днем телевидения 2021!