Поздравляем: картинки-поздравления с Всемирным днем телевидения-2021

21 ноября 2021 , 07:02
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Источник:

24 канал

21 ноября все работники сферы телевидения отмечают профессиональный праздник. Хоть сеть Интернет уверенно и стремительно отвоевывает внимание людей, такой вид средства массовой информации как телевидение все же занимает видное место в информационном мире. Поздравьте коллег, друзей или родных красивыми картинками.

Всемирный день телевидения отмечается ежегодно 21 ноября, в честь даты проведения первого Всемирного телевизионного форума ООН. Тогда государствам было предложено чествовать этот праздник, обмениваясь телепередачами, посвященными таким проблемам, как мир, безопасность, экономическое и социальное развитие.

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Картинки-поздравления с Всемирным днем телевидения-2021


Всемирный день телевидения 2021: картинки-поздравления


Картинки с Всемирным днем телевидения 2021


Поздравляю с Всемирным днем телевидения 2021


Поздравления с Всемирным днем телевидения 2021


Всемирный день телевидения 2021: открытки-поздравления


С Днем телевидения 2021!

Автор: Андріана Будиш