Поздравляем: картинки-поздравления с Всемирным днем телевидения-2021

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21 ноября все работники сферы телевидения отмечают профессиональный праздник. Хоть сеть Интернет уверенно и стремительно отвоевывает внимание людей, такой вид средства массовой информации как телевидение все же занимает видное место в информационном мире. Поздравьте коллег, друзей или родных красивыми картинками.