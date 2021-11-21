21 листопада усі працівники сфери телебачення відзначають професійне свято. Хоч мережа Інтернет впевнено і стрімко відвойовує увагу людей, такий вид засобу масової інформації як телебачення все ж займає чільне місце в інформаційному світі. Привітайте колег, друзів чи рідних гарними картинками.