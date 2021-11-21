Всесвітній день телебачення відзначається щорічно 21 листопада, на честь дати проведення першого Всесвітнього телевізійного форуму ООН. Тоді державам було запропоновано вшановувати це свято, обмінюючись телепередачами, присвяченим таким проблемам, як мир, безпека, економічний і соціальний розвиток.
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Картинки-привітання з Всесвітнім днем телебачення-2021
Всесвітній день телебачення 2021: картинки-привітання
Картинки з Всесвітнім днем телебачення 2021
Вітаю з Всесвітнім днем телебачення 2021
Привітання з Всесвітнім днем телебачення 2021
Всесвітній день телебачення 2021: листівки-привітання
З Днем телебачення 2021!