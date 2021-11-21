Всемирный день телевидения отмечается ежегодно 21 ноября, в честь даты проведения первого Всемирного телевизионного форума ООН. Тогда государствам было предложено чествовать этот праздник, обмениваясь телепередачами, посвященными таким проблемам, как мир, безопасность, экономическое и социальное развитие.

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Картинки-поздравления с Всемирным днем телевидения-2021

Всесвітній день телебачення 2021 картинки привітання
Всемирный день телевидения 2021: картинки-поздравления

Картинки з Всесвітнім днем телебачення 2021
Картинки с Всемирным днем телевидения 2021

Вітаю з Всесвітнім днем телебачення 2021
Поздравляю с Всемирным днем телевидения 2021

Привітання з Всесвітнім днем телебачення 2021
Поздравления с Всемирным днем телевидения 2021

Всесвітній день телебачення 2021 листівки привітання
Всемирный день телевидения 2021: открытки-поздравления

З Днем телебачення 2021
С Днем телевидения 2021!