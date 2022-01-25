Как известно, День студента в Украине отмечают не только 25 января, но и 17 ноября. Разница в том, что 17 ноября является Международным днем студента. Празднование 25 января является сначала царской, потом советской традицией, ведь именно в эту дату в 1755 году основали Московский университет.
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Картинки-поздравления с Днем студента-2022
День студента 2022: картинки-поздравления
Поздравление с Днем студента 2022
Картинки с Днем студента 2022
С Днем студента 2022!
Поздравляю с Днем студента 2022
День студента 2022: открытки-поздравления
День студента: прикольные картинки
Поздравление с Днем студента 2022
Красивые картинки с Днем студента
Поздравляю с праздником!