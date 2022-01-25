Как известно, День студента в Украине отмечают не только 25 января, но и 17 ноября. Разница в том, что 17 ноября является Международным днем студента. Празднование 25 января является сначала царской, потом советской традицией, ведь именно в эту дату в 1755 году основали Московский университет.

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Картинки-поздравления с Днем студента-2022

День студента 2022: картинки-поздравления

Поздравление с Днем студента 2022

Картинки с Днем студента 2022

С Днем студента 2022!

Поздравляю с Днем студента 2022

День студента 2022: открытки-поздравления

День студента: прикольные картинки

Поздравление с Днем студента 2022

Красивые картинки с Днем студента

Поздравляю с праздником!