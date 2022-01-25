Як відомо, День студента в Україні святкують не лише 25 січня, а й 17 листопада. Різниця полягає в тому, що 17 листопада є Міжнародним днем студента. Святкування 25 січня є спочатку царською, потім радянською традицією, адже саме у цю дату у 1755 році заснували Московський університет .

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Картинки-привітання з Днем студента-2022



День студента 2022: картинки-привітання



Привітання з Днем студента 2022



Картинки з Днем студента 2022



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Вітаю з Днем студента 2022



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