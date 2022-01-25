Як відомо, День студента в Україні святкують не лише 25 січня, а й 17 листопада. Різниця полягає в тому, що 17 листопада є Міжнародним днем студента. Святкування 25 січня є спочатку царською, потім радянською традицією, адже саме у цю дату у 1755 році заснували Московський університет.

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Картинки-привітання з Днем студента-2022

День студента 2022 картинки привітання
День студента 2022: картинки-привітання

Привітання з Днем студента 2022
Привітання з Днем студента 2022

Картинки з Днем студента 2022
Картинки з Днем студента 2022

З Днем студента 2022
З Днем студента 2022!

З Днем студента 2022
Вітаю з Днем студента 2022

День студента 2022 листівки привітання
День студента 2022: листівки-привітання

День студента прикольні картинки
День студента: прикольні картинки

Привітання з Днем студента 25 січня
Вітання з Днем студента 2022

Красиві картинки з Днем студента
Красиві картинки з Днем студента

День студента
Вітаю зі святом!