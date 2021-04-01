1 апреля отмечают один из самых веселых праздников – День смеха или же День дурака. Этот праздник полон доброжелательными шутками, юмором и искренним желанием вызвать у кого-то улыбку. Поздравьте дорогих вам людей веселыми картинками-поздравлениями с Днем смеха и заставьте их смеяться целый день.

1 апреля – отличный повод, чтобы подарить радость и улыбки своим друзьям и семье. Поэтому выбирайте любую картинку из нашей веселой подборки и присылайте ее близким. Пусть сегодняшний день будет веселым и радостным! Кстати День смеха или День дурака: история праздника День смеха: картинки-поздравления

День смеха 2021: картинки

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День смеха 2021: шутки и приколы

Поздравляю с Днем смеха!

День смеха празднуют 1 апреля

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1 апреля: картинки-поздравления

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