1 апреля – это День смеха, а значит в этот день шутить не только можно, но и нужно. Какие розыгрыши и шутки на 1 апреля можно организовать дома – читайте в материале.

Раньше 1 апреля на работе получалось по-особенному интересным и смешным праздником, так как мы могли весело разыграть коллег, а потом вместе искренне посмеяться. В этом году все мы вынужденно находимся дома на карантине, впрочем разыграть близких можно даже не выходя за порог квартиры. В этот день просто необходимо поднять настроение себе и другим.

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Единственный совет – следите за тем, чтобы ваши розыгрыши и шутки были добрыми, не портили имущество и не вызывали дискомфорт. Мы только за положительные эмоции в этот день!

Розыгрыши на 1 апреля для друзей

Кто же не любит сладости? А бесплатные и подавно! Именно на этом и можно поймать своих доверчивых друзей. Например, можете смазать печенье-сэндвичи не кремом, а зубной пастой. Главное используйте белую пасту без яркого запаха, иначе вас раскусят!



Розыгрыш на 1 апреля для друзей – печенье с зубной пастой

Или предложите друзьям собственноручно сделанные шоколадные конфеты ... с ватой! Для этого маленькие шарики ваты полейте шоколадом и поставьте их в холодильник на несколько часов. Коварные сладости готовы!

Розыгрыш на 1 апреля для друзей – конфеты с ватой

А еще можно угостить всех мороженым! Конечно, ненастоящим. Ванильный пломбир по цвету очень похож на картофельное пюре. Для этого отварите пюре, добавьте больше сливок или молока, чтобы получить желаемый цвет. Для лучшего эффекта – оставьте пюре на ночь в морозилке. Разложите шариками в стаканы или чашки и полейте шоколадом или любым другим топингом. И не забудьте пожелать приятного аппетита.



Розыгрыш на 1 апреля для друзей – мороженое из картофельного пюре

Чтобы не навредить автомобилю, но использовать его для первоапрельских шуток – используйте пищевую пленку. Ею можно либо просто обернуть машину, либо примотать ее к столбу. Вы же помните, что пищевую пленку так просто руками не разорвешь?



Розыгрыш на 1 апреля для друзей с машиной

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Розыгрыши на 1 апреля для возлюбленных

Здесь надо быть осторожным – обидеть свою любимую половинку очень легко, а 1 апреля такие ссоры точно ни к чему. Пусть ваши шутки будут максимально нейтральными. Например, "живой холодильник". Наклейте вечером (уже тогда, когда никто холодильник не открывает) "глаза" на все продукты – их можно приобрести в магазинах для рукоделия. Чем больше таких "живых" продуктов, тем лучше будет эффект.



Розыгрыш на 1 апреля для возлюбленных – живой холодильник



Розыгрыш на 1 апреля для возлюбленных – экспериментируйте с другими продуктами!

Еще одна интересная шутка – с перевернутым стаканом, который наполнен водой. Для этого наполните стакан льдом и положите туда любой легкий предмет. Например, что-то из косметики (только герметично закрытое). И переверните стакан. Уже на следующее утро вы получите стакан с водой, предмет из которого достать будет не так уж и просто :)



Розыгрыш на 1 апреля для возлюбленных: наконец-то уроки физики пригодились!

Можно также "пригласить в гости" любимых актеров или супергероев. Просто распечатайте небольшое изображение и наклейте его на глазок двери. Сымитируйте звонок в дверь (например, записав звук на телефон) и попросите любимого или любимую открыть дверь.



Розыгрыш на 1 апреля для возлюбленных: такого гостя никто не ожидает

И очень вкусный розыгрыш (и очень хороший) для завтрака. Жареные яйца можно сымитировать с помощью йогурта и персика. На вид – не отличишь! И вкус точно не разочарует!



Розыгрыш на 1 апреля для возлюбленных: "яичница" из йогурта и персика, а также "картошка фри" из яблока

Розыгрыши на 1 апреля для коллег

Всем нам грустно, что теперь наши рабочие дни мы проводим в одиночестве дома и не общаемся со своими коллегами. Но 1 апреля – не повод грустить, поэтому мы придумали для вас некоторые сюрпризы, на которые точно никто не будет надеяться.

​Напишите своей коллеге утром смс-сообщение о том, что вы стоите у нее/него под дверью и попросите открыть их. Мы уверены, что такая выходка точно сработает. Если же ваша коллега сможет что-то заподозрить, то просто создайте эффект неожиданности и позвоните. Придумайте критическую историю, почему приехали, и следите за реакцией.



Напишите обманчивое смс-сообщение

Если у вас есть другой мобильный номер, о котором не знает ваша коллега, отправьте смс-сообщение с текстом: "Спасибо, что прочитали это сообщение! С вашей кредитной карты снято 100 гривен".

Для того, чтобы "пощекотать" коллеге нервы прикладывать титанических усилий не надо. Если ваш сотрудник много работает за компьютером, то можно устроить для него маленькую каверзу. Очистить на его компьютере рабочий стол и установите новую картинку, от которой сердце уйдет в пятки у каждого пользователя ПК – так называемый синий экран смерти.

Установите обоями на рабочий стол синий экран смерти

Также, веселым трюком для коллег станут монетки, которые невозможно поднять. Для этого наклейте на одну сторону монеты двусторонний скотч и приклейте ее к полу. Разбросайте много таких "коварных" монет офисе и наслаждайтесь весельем.



Шутки на 1 апреля

Розыгрыш для родителей на 1 апреля

Для розыгрыша возьмите телефон мамы или папы, разблокируйте его и заскриньте экран. Очистите рабочий стол от всех приложений, чтобы он был чистым. Поставьте обоями скрин экрана, сделанный ранее и внимательно слушайте крики, что телефон сломался.

Как разыграть маму дома? Приготовьте особые конфеты "Рафаэлло". Для этого нужно натереть плавленый сырок, добавить чеснок, немного перца и майонеза. Из смеси слепите шарики и обваляйте их в кокосовой стружке. Угощение готово!

Для розыгрыша со стаканами воды нужно быть очень терпеливым юмористом. Наполните много стаканов обычной водой и расставьте их по всему полу в кухне или в ванной комнате так, чтобы жертве розыгрыша невозможно было пройти. Далее наблюдайте за реакцией тех, кому нужно попасть в комнату.

Розыгрыш по телефону на 1 апреля

Если вы захотите "подколоть" близких этим способом, то придется сделать так, чтобы они взяли трубку. Поэтому, если вам удастся – успех и смех вам гарантированы.

Розыгрыш по телефону на 1 апреля

Замечательную шутку можно устроить другу или родственнику, у которого есть автомобиль. Для этого позвоните ему и скажите, что не знали, что его автомобиль поломан (однако убедитесь, что автомобиль действительно исправен и не находится в сервисе, чтобы шутка удалась). После удивленного "Почему ты так думаешь?", спокойно скажите, что видели как несколько человек копошились под его машиной. После такого ваш разговор врядли продолжится.

Еще одна выходка, которая гарантированно сработает – это шутка с отключением воды. Звоните друзьям с неизвестного номера телефона и говорите, что через 40 минут отключат подачу воды и настойчиво просите набрать ее во все кастрюли, тазы и ванну. Через 40 минут снова звоните и переспрашивает выполнили жертвы розыгрыша все ваши указания. Получив утвердительный ответ, смейтесь и говорите: "Ну идите кораблики пускайте".

Улыбайтесь чаще и дарите радость всем вокруг! Пусть каждый день будет ярким и веселым!