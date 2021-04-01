Картинки-привітання з Днем сміху: кумедні вітання, які піднімуть настрій кожному
1 квітня відзначають одне з найвеселіших свят – День сміху або ж День дурня. Це свято сповнене доброзичливими жартами, гумором й щирим бажанням викликати у когось усмішку. Привітайте дорогих вам людей веселими картинками-привітаннями з Днем сміху і змусьте їх сміятись цілий день.
Джерело:24 канал
1 квітня – чудовий привід, аби подарувати радість і усмішки своїм друзям та родині. Тож обирайте будь-яку картинку з нашої веселої добірки і надсилайте її близьким. Нехай сьогоднішній день буде веселим та радісним!
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