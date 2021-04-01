1 квітня відзначають одне з найвеселіших свят – День сміху або ж День дурня. Це свято сповнене доброзичливими жартами, гумором й щирим бажанням викликати у когось усмішку. Привітайте дорогих вам людей веселими картинками-привітаннями з Днем сміху і змусьте їх сміятись цілий день.

1 квітня – чудовий привід, аби подарувати радість і усмішки своїм друзям та родині. Тож обирайте будь-яку картинку з нашої веселої добірки і надсилайте її близьким. Нехай сьогоднішній день буде веселим та радісним!

До речі День сміху або День дурня: історія свята

День сміху: картинки-привітання



День сміху 2021: картинки



Привітання з Днем сміху 2021



День сміху 2021: жарти та приколи



Вітаю з Днем сміху!



День сміху святкують 1 квітня



День сміху 2021: розіграші



Смішні приколи на День сміху



1 квітня: картинки-привітання



Жарти на 1 квітня