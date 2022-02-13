Всемирный день радио-2022: подборка праздничных картинок-поздравлений

Ежегодно 13 февраля в мире празднуют День радио. Праздник довольно молодой, ведь по инициативе ООН его основали в 2011 году.

В Украине также существует праздник, которого касается радио – это День работников радио, телевидения и связи. По обычаю его празднуют 16 ноября. День радио 13 февраля празднуют во всем мире. Эту дату выбрали не просто так, ведь в этот день в 1946 году впервые вышло в эфир "Радио ООН", которое проводило вещание из штаб-квартиры ООН.

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Картинки-поздравления со Всемирным днем радио-2022

Всемирный день радио 2022: картинки-поздравления



Картинки с Всемирным днем радио 2022

Всемирный день радио: поздравления​



Всемирный день радио празднуют 13 февраля

Открытки с Всемирным днем радио 2022​

Поздравляю с Всемирным днем радио 2022​



С Днем радио 2022