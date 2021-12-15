Искренние пожелания: картинки-поздравления с Днем работника суда-2021
Источник:24 канал
15 декабря 2021 года работники украинских судов отмечают профессиональный праздник. Для того чтобы поздравить родного человека или коллегу можно прислать ему оригинальную открытку!
15 декабря 1917 года в Украинской Народной Республике был создан высший судебный орган – Генеральный Суд. Это стало большим событием для общества, поэтому в 2000 году власти решили установить День работников суда Украины именно в эту особую дату.
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Картинки-поздравления с Днем работников суда Украины-2021
Красивые поздравления с Днем работников суда 2021
День работника суда Украины: картинки-поздравления
Картинки с Днем работников суда Украины-2021
Поздравление с Днем работников суда Украины-2021
Поздравляю с Днем работников суда 2021
С Днем работников суда Украины-2021
День работников суда Украины празднуют 15 декабря
Открытки с Днем работников суда Украины-2021