Милые картинки-поздравления с Днем объятий-2021
Источник:24 канал
Объятия – это самое теплое место, где мы можем найти покой, отраду, счастье и безопасность. Для того чтобы выразить внимание этому жесту, 4 декабря учредили особый праздник – День объятий.
Самой распространенной традицией в этот праздник является, конечно, что объятия. Часто в этот день можно увидеть, как люди стоят с табличками "Бесплатные объятия" и каждый желающий может подойти к таким волонтерам и поделиться с ними своим объятиями. Праздник является довольно молодым, ведь возник около трех десятилетий назад. Считается, что начало ему дали студенты.
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Поздравляю с Днем объятий 2021
С Днем объятий 2021!
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