Милые картинки-поздравления с Днем объятий-2021

Объятия – это самое теплое место, где мы можем найти покой, отраду, счастье и безопасность. Для того чтобы выразить внимание этому жесту, 4 декабря учредили особый праздник – День объятий.

Самой распространенной традицией в этот праздник является, конечно, что объятия. Часто в этот день можно увидеть, как люди стоят с табличками "Бесплатные объятия" и каждый желающий может подойти к таким волонтерам и поделиться с ними своим объятиями. Праздник является довольно молодым, ведь возник около трех десятилетий назад. Считается, что начало ему дали студенты.

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День объятий-2021: красивые открытки с праздником



Картинки с Днем объятий 2021



Прикольные поздравления с Днем объятий 2021



День объятий 2021: картинки-поздравления



Поздравляю с Днем объятий 2021



С Днем объятий 2021!



Красивые открытки с Днем объятий 2021



День объятий празднуют 4 декабря



Поздравляю С Днем объятий!

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Международный день объятий 2021: картинки