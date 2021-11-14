Поздравительные открытки с Международным днем логопеда-2021
Источник:24 канал
14 ноября все логопеды мира отмечают профессиональный праздник. Специальность логопеда, или как его по-другому называют дефектолога, является чрезвычайно нужной, так как именно эти специалисты помогают устранить нарушения речи и у детей, и у взрослых.
Работа дефектолога требует немало ресурса. Ежедневно эти специалисты корректируют, развивают и улучшают речь своих пациентов и отдаются на полную, чтобы "освободить" людей от речевых дефектов. Искренне поздравляем всех логопедов Украины с праздником и благодарим вас, что так усердно помогаете нам произносить букву "р"!
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День логопеда-2021: праздничные картинки-поздравления
День логопеда 2021: картинки-поздравления
С Международным Днем логопеда 2021: картинки
Поздравление с Международным днем логопеда 2021
Поздравляю с Международным днем логопеда 2021
Международный день логопеда 2021: картинки на украинском
Международный день логопеда 2021: открытки и поздравления