Поздравительные открытки с Международным днем логопеда-2021

14 ноября 2021 , 06:56
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Источник:

24 канал

14 ноября все логопеды мира отмечают профессиональный праздник. Специальность логопеда, или как его по-другому называют дефектолога, является чрезвычайно нужной, так как именно эти специалисты помогают устранить нарушения речи и у детей, и у взрослых.

Работа дефектолога требует немало ресурса. Ежедневно эти специалисты корректируют, развивают и улучшают речь своих пациентов и отдаются на полную, чтобы "освободить" людей от речевых дефектов. Искренне поздравляем всех логопедов Украины с праздником и благодарим вас, что так усердно помогаете нам произносить букву "р"!

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День логопеда-2021: праздничные картинки-поздравления


День логопеда 2021: картинки-поздравления


С Международным Днем логопеда 2021: картинки
 


Поздравление с Международным днем логопеда 2021


Поздравляю с Международным днем логопеда 2021


Международный день логопеда 2021: картинки на украинском


Международный день логопеда 2021: открытки и поздравления

Автор: Андріана Будиш