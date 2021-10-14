С Днем украинского казачества-2021: картинки-поздравления с выдающимся праздником
Источник:24 канал
14 октября – особый день в украинской истории, ведь он сочетает в себе три важных праздника: День украинского казачества, День защитника Украины и Покров Пресвятой Богородицы. Украинские казаки – это славное прошлое, которое не только навсегда войдет в сокровищницу нашей истории, но и будет благородным напоминанием о свободолюбии и смелости нашего народа.
14 октября было важной датой для казаков, ведь тогда праздновался не только праздник Покрова Богоматери, но и устраивались большие выборы нового атамана Запорожской Сечи. Редакция Lifestyle 24 торжественно поздравляет всех украинцев с Днем казачества. Желаем, чтобы ваш дух крепло с каждым днем, а мудрость сопутствовала во всех делах!
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Картинки-поздравления с Днем казачества-2021
День украинского казачества: картинки-поздравления
День казачества 2021: открытки-поздравления