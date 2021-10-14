С Днем украинского казачества-2021: картинки-поздравления с выдающимся праздником

14 октября 2021 , 06:56
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Источник:

24 канал

14 октября – особый день в украинской истории, ведь он сочетает в себе три важных праздника: День украинского казачества, День защитника Украины и Покров Пресвятой Богородицы. Украинские казаки – это славное прошлое, которое не только навсегда войдет в сокровищницу нашей истории, но и будет благородным напоминанием о свободолюбии и смелости нашего народа.

14 октября было важной датой для казаков, ведь тогда праздновался не только праздник Покрова Богоматери, но и устраивались большие выборы нового атамана Запорожской Сечи. Редакция Lifestyle 24 торжественно поздравляет всех украинцев с Днем казачества. Желаем, чтобы ваш дух крепло с каждым днем, а мудрость сопутствовала во всех делах!

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Картинки-поздравления с Днем казачества-2021

Поздравления с Днем казачества 2021

Картинки с Днем украинского казачества 2021

Поздравляю с Днем украинского казачества 2021


День украинского казачества: картинки-поздравления


День казачества 2021: открытки-поздравления

Открытки с Днем казачества 2021

Автор: Андріана Будиш