С Днем украинского казачества-2021: картинки-поздравления с выдающимся праздником

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14 октября – особый день в украинской истории, ведь он сочетает в себе три важных праздника: День украинского казачества, День защитника Украины и Покров Пресвятой Богородицы. Украинские казаки – это славное прошлое, которое не только навсегда войдет в сокровищницу нашей истории, но и будет благородным напоминанием о свободолюбии и смелости нашего народа.