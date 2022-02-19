С нами сила и воля: картинки-поздравления с Днем Государственного Герба Украины
Каждый год 19 февраля в Украине отмечают важный праздник День Государственного Герба. Трезубец является одним из трех государственных символов и имеет долгую историю. Поздравьте с праздником всех родных!
19 февраля 1992 года постановлением Верховной Рады Украины трезубец был утвержден Государственным гербом независимой Украины. Трезубец появился еще во времена правления князя Святослава, а усовершенствовал этот знак его сын Владимир, которого позже прозвали Великим. В это время трезубец стал символом великого государства – Киевской Руси.
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Картинки-поздравления с Днем Государственного Герба Украины-2022
День Государственного Герба Украины 2022: картинки-поздравления
Поздравление с Днем Государственного Герба
День герба Украины: открытки и поздравления
Поздравляю с Днем Государственного Герба
С Днем Государственного Герба 2022
День Герба Украины: красивые поздравления