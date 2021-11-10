Поздравляем: подборка праздничных открыток с Международным днем бухгалтерии

Свой профессиональный праздник бухгалтера в мире отмечают 10 ноября. Эта профессия является чрезвычайно важной, ведь именно работники сферы бухгалтерии обеспечивают нормальное функционирование любой экономики.

Дата Международного дня бухгалтерии 10 ноября была выбрана не просто так, ведь 10 ноября 1494 года итальянский математик Лука Пачиоли выпустил работу "Все об арифметике, геометрии и пропорции", где описал свои исследования в области математики. В произведении автор очертил принципы современного бухгалтерского учета, что сделало его таким популярным.

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Картинки-поздравления с Международным днем бухгалтера-2021



Международный день бухгалтера 2021: картинки поздравления



Поздравление с Международным днем бухгалтера 2021



Картинки с Международным днем бухгалтера 2021



Поздравляю с Международным днем бухгалтера 2021



С Международным днем бухгалтера 2021



Открытки с Международным днем бухгалтера 2021