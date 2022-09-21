С Днем ангела Марии: поздравительные открытки с именинами
21 сентября свои именины празднуют женщины, имеющие имя Мария. Еще с малых лет в характере Марии можно заметить желание быть свободной и приносить пользу ближним. Она часто заботится о других больше, чем о себе. По случаю этого праздника мы подготовили для вас хорошую подборку картинок-поздравлений для именинниц.
В переводе с древнееврейского языка имя Мария происходит от имени Мариам и имеет несколько значений - "желанная", "госпожа", "возлюбленная", а в других переводах означает - "отвергнутая", "печальная". Это имя считается одним из самых распространенных в мире, особенно в странах, где исповедуют христианство. Самыми известными женщинами из Библии с таким именем является мать Иисуса Христа, а также Мария Магдалина, пишет 24 канал.
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Свой День ангела Марии празднуют несколько раз в году:
- 8 января;
- 19 и 25 февраля;
- 7 апреля и 14 апреля;
- 20 июня и 22 июня;
- 4 августа и 28 августа;
- 8 сентября и 21 сентября;
- 14 октября на Покровы,
- и 4 декабря.
Картинки-поздравления с Днем ангела Марии 2022
Картинки с Днем ангела Марии 2022 / Фото "Радио Максимум"
Поздравления с именами Марии 2022 в картинках / Фото из открытых источников
Картинки-поздравления с Днем ангела Марии / Фото из открытых источников
День ангела Марии поздравления в картинках / Фото "Радио Максимум"
С именами Марии картинки-поздравления / Фото из открытых источников
Картинки-поздравления 2022 с Днем ангела Марии / Фото "Радио Максимум"
С Днем ангела Марии поздравления в картинках / Фото из открытых источников