С Днем ангела Дмитрия: поздравительные открытки для именинника

Сегодня свой День ангела празднуют мальчики и мужчины по имени Дмитрий. Считается, что в своей жизни они достаточно настойчивы и целеустремлены, а также им присуще влечение к свободе. По случаю именин мы подготовили для вас отличные картинки-поздравления.

Дмитрий (Димитрий) с древнегреческого переводится как "плод земной". Имя приобрело популярность в Киевской Руси после принятия христианства, особенно распространенным оно было среди католиков. Этим именем называли своих сыновей цари и князья. Также сегодня в Украине отмечают День памяти великомученика Димитрия Солунского, пишет 24 канал.

Читайте также Что нужно успеть до окончания осени: интересный список дел для вдохновения из 8 пунктов

Именины Дмитрия празднуют несколько раз в году:

9, 17, 24 февраля;

28 мая;

1, 16 июня;

24 сентября;

4 октября;

8, 10, 28 ноября.

Картинки-поздравления с Днем ангела Дмитрия

Картинки с Днем ангела Дмитрия 2022 / Фото "ТСН"

Поздравление с именинами Дмитрия в картинках / Фото "Радио МАКСИМУМ"

Картинки-поздравления с Днем ангела Дмитрия / Фото "Радио МАКСИМУМ"

День ангела Дмитрия поздравления в картинках / Фото "ТСН"

С именинами Дмитрия картинки-поздравления / Фото "Радио МАКСИМУМ"

Картинки-поздравления 2022 с Днем ангела Дмитрия / Фото "Любимая"

День ангела Дмитрия – красивые картинки / Фото "Радио МАКСИМУМ"