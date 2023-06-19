Плодовитих земель и щедрого урожая вам: картинки-поздравления с Днем фермера
День фермера в Украине традиционно отмечается 19 июня. Праздник был введен, чтобы отметить отрасль сельского хозяйства, которую развивают фермерские хозяйства. Собрали красивые поздравления в картинках к этому празднику.
Фермеры занимаются производством, переработкой и сбытом сельскохозяйственной продукции на основе техники, которой они владеют или владеют в аренде. Они обеспечивают людей фруктами, овощами, злаковыми, бобами, мясом и другими важными продуктами. Давайте благодарим их в профессиональный праздник тематическими картинками, которые подобрал 24 Канал.
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Картинки-поздравления с Днем фермера
Приветствие с Днем фермера / Фото InfoRoom
Поздравление с Днем фермера 2023 / Фото Joy Pup
Поздравление с Днем фермера 2023 / Фото Joy Pup
Поздравление с Днем фермера 2023 / Фото V24
С Днем фермера 2023 / Фото Украинский сельский совет
С Днем фермера 2023 года / Фото КРДА
Поздравление с Днем фермера 2023 / Фото Joy Pup
Поздравление с Днем фермера 2023 / Фото Роменская МР