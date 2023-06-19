Фермеры занимаются производством, переработкой и сбытом сельскохозяйственной продукции на основе техники, которой они владеют или владеют в аренде. Они обеспечивают людей фруктами, овощами, злаковыми, бобами, мясом и другими важными продуктами. Давайте благодарим их в профессиональный праздник тематическими картинками, которые подобрал 24 Канал.

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Картинки-поздравления с Днем фермера



Приветствие с Днем фермера / Фото InfoRoom



Поздравление с Днем фермера 2023 / Фото Joy Pup



Поздравление с Днем фермера 2023 / Фото Joy Pup



Поздравление с Днем фермера 2023 / Фото V24



С Днем фермера 2023 / Фото Украинский сельский совет



С Днем фермера 2023 года / Фото КРДА



Поздравление с Днем фермера 2023 / Фото Joy Pup



Поздравление с Днем фермера 2023 / Фото Роменская МР



С Днем фермера 2023 / Фото Измаильская РГА