Конец учебного года: поздравление с Последним звонком в картинках

Школьники с нетерпением ждут последнего звонка, ведь это значит, что в школу им аж осенью. Традиционно этот праздник выпадает на последние дни мая. Мы собрали искренние поздравления в картинах к Последнему звонку.

Последний звонок – это традиционное торжество, которое отмечает окончание учебного года и объявляет о начале летних каникул для учащихся. Обычно это мероприятие проводится в последний день обучения перед каникулами. 24 Канал собрал подборку картинок-поздравлений с Последним звонком.

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Картинки-поздравления с Последним звонком



С Последним звонком / Фото Listivki



День Последнего звонка / Фото Etnosoft



День Последнего звонка / Фото Радио Максимум



С последним звонком / Фото Krainau



С Последним звонком / Фото Апостроф



Последний звонок / Фото Апостроф



С Последним звонком / Фото МАН ИФ



День последнего звонка / Фото Krainau



С Последним звонком / Фото Etnosoft