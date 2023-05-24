Конец учебного года: поздравление с Последним звонком в картинках

24 мая 2023, 07:30
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Школьники с нетерпением ждут последнего звонка, ведь это значит, что в школу им аж осенью. Традиционно этот праздник выпадает на последние дни мая. Мы собрали искренние поздравления в картинах к Последнему звонку.

Последний звонок – это традиционное торжество, которое отмечает окончание учебного года и объявляет о начале летних каникул для учащихся. Обычно это мероприятие проводится в последний день обучения перед каникулами. 24 Канал собрал подборку картинок-поздравлений с Последним звонком.

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Картинки-поздравления с Последним звонком


С Последним звонком / Фото Listivki


День Последнего звонка / Фото Etnosoft


День Последнего звонка / Фото Радио Максимум


С последним звонком / Фото Krainau


С Последним звонком / Фото Апостроф


Последний звонок / Фото Апостроф


С Последним звонком / Фото МАН ИФ


День последнего звонка / Фото Krainau


С Последним звонком / Фото Etnosoft

Автор: Вікторія Козар