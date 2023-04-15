На Пасху в Украине принято приветствоваться христианскими словами "Христос Воскрес!", а отвечают "Воистину Воскрес!", пишет 24 канал. Светлое Воскресение Христово является символом вечной жизни, победы над смертью и очищением от грехов.

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Пасха Господня – один из самых больших и праздничных дней в христианстве. Радостный праздник Пасхи украинцы чествуют уже сотни лет подряд, еще с 988 года, когда князь Владимир окрестил Русь.

В этот день родные съезжаются вместе, чтобы за одним пасхальным столом попробовать посвященную пасху, яйца и колбаску. Если ваши родные находятся далеко от вас, отправьте им поздравительную открытку со светлым праздником Воскресением Христовым.

Праздник Воскресения Христового всегда сопровождается ароматом душистой маминой или бабушкиной паскм, крашанками, фигурками кроликов и ягнят и торжественными церковными всенощными службами.

Желаем вам даже в такое сложное для Украины время испытать радость в душе и передать всем окружающим. Вкусной вам пасхи и спокойных праздников!



Картинки с Пасхой 2023 – лучшая подборка



Картинки с Пасхой 2023 – лучшая подборка



Картинки с Пасхой 2023 – лучшая подборка



Картинки с Пасхой 2023 – лучшая подборка



Картинки с Пасхой 2023 – лучшая подборка



Картинки с Пасхой 2023 – лучшая подборка



Картинки с Пасхой 2023 – лучшая подборка



Картинки с Пасхой 2023 – лучшая подборка



Картинки с Пасхой 2023 – лучшая подборка



Картинки с Пасхой 2023 – лучшая подборка



Картинки с Пасхой 2023 – лучшая подборка



Картинки с Пасхой 2023 – лучшая подборка



Картинки с Пасхой 2023 – лучшая подборка



Картинки с Пасхой 2023 – лучшая подборка