На Великдень в Україні заведено вітатися християнськими словами "Христос Воскрес!", а відповідають "Воістину Воскрес!", пише 24 канал. Світле Воскресіння Христове є символом вічного життя, перемоги над смертю та очищенням від гріхів.

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Пасха Господня – один із найбільших та найсвятковіших днів у християнстві. Радісне свято Великодня українці вшановують вже сотні років поспіль, ще з 988 року, коли князь Володимир похрестив Русь.

У цей день рідні з’їжджаються разом, щоб за одним великоднім столом спробувати посвячену паску, яйця та ковбаску. Якщо ваші рідні перебувають далеко від вас, то надішліть їм привітальну листівку зі світлим святом Воскресінням Христовим.

Свято Воскресіння Христового завжди супроводжується ароматом запашної маминої чи бабусиної пасочки, писанками, фігурками кроликів і ягнят та урочистими церковними всеношними службами.

Бажаємо вам навіть у такий складний для України час відчути радість у душі та передати всім оточуючим. Смачної вам паски та спокійних свят!



Картинки з Великоднем 2023 – найкраща добірка



Картинки з Великоднем 2023 – найкраща добірка



Картинки з Великоднем 2023 – найкраща добірка



Картинки з Великоднем 2023 – найкраща добірка



Картинки з Великоднем 2023 – найкраща добірка



Картинки з Великоднем 2023 – найкраща добірка



Картинки з Великоднем 2023 – найкраща добірка



Картинки з Великоднем 2023 – найкраща добірка



Картинки з Великоднем 2023 – найкраща добірка



Картинки з Великоднем 2023 – найкраща добірка



Картинки з Великоднем 2023 – найкраща добірка



Картинки з Великоднем 2023 – найкраща добірка



Картинки з Великоднем 2023 – найкраща добірка



Картинки з Великоднем 2023 – найкраща добірка