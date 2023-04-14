На восхождение Благодатного огня в Храме Воскресения Христова ждут миллионы христиан по всему миру. Многие верующие приезжают в Иерусалим, чтобы увидеть это действо вживую. Почему Благодатный огонь восходит именно в канун Пасхи, объяснит 24 Канал.

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История и дата события

История свидетельствует, что свидетелем огня был апостол Петр. Он пошел к тому месту, где воскрес Иисус Христос. Там апостол Петр увидел сильный яркий свет, падавший на бездыханное тело Иисуса. Первое упоминание о таком свете датируется еще IV веком. Об этом огне писали даже мусульмане.

Благодатный огонь всегда сходит только в Великую субботу, несмотря на то, что ее дата ежегодно меняется. Христиане могут наблюдать за восхождением Благодатного огня во время церковной службы перед Пасхой. Отдельные очевидцы делились, что во время этого события происходили настоящие чудеса. Речь шла о том, что огонь сам появлялся на свечах. Бывало и так, что возле храма вспыхивали огни и молнии. Сам огонь не жжет руки. Некоторые люди верят, что Благодатный огонь исцеляет.

Церемония восхождения Благодатного огня

В Великую субботу в Иерусалим приезжает очень много паломников. В службе принимают участие священники из конфессии Иерусалима, Сирийской или Коптской церкви. Действо совершается под руководством Иерусалимского Патриарха.



Когда и почему сходит Благодатный огонь / Фото из открытых источников

Процесс сопровождается Крестным шествием священнослужителей вокруг Кувуклии – Гроба Господня. В преддверии события Гриб закрывают печатью. Ключи держат в семье мусульман. Во время обхода Гроба священнослужители молятся. Патриарх носит 33 свечи как символ возраста Иисуса. Храм обходят трижды.

Первыми могут войти в церковь Патриарх Иерусалима и Армянский Архимандрит. Сначала они раздеваются на пороге церкви и входят внутрь только в подпоясниках. Они делают это, чтобы продемонстрировать людям, что у них нет средств для разжигания огня. Когда священнослужители заходят в гробницу, вход к ней запечатывают. Потом люди молятся, чтобы взошел Благодатный огонь.

Патриарх идет к Трехдневному ложу Иисуса. И уже через 5-10 минут сходит Благодатный огонь. После этого Патриарх раздает огонь всем верующим. В этот момент люди очень счастливы и радостны.

Что означает восхождение Благодатного огня

Этот огонь символизирует свет Воскресения Христова. Вынос Благодатного огня в храме Иерусалима олицетворяет выход из Гроба воскресшего Иисуса Христа, Спасителя всего мира.

Как попасть в главный храм Иерусалима

В этом храме может поместиться до 10 тысяч паломников. Впрочем, желающих увидеть это чудо в разы больше. Верующие дополнительно собираются на площади перед церковью и на соседних улицах.

Учитывая массовость мероприятия, полиция следит за порядком во время Крестного шествия. В преддверии улицы официально перекрывают, ограничивают движение автотранспорта. Билеты это событие не существует, вход бесплатный.

Полиция контролирует вход в церковь, чтобы избежать давки. По дороге в церковь люди проходят несколько границ. Попасть на событие схождения Благодатного огня можно самостоятельно или с группой паломников.