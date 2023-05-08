8 мая отмечается День памяти и примирения: окончание Второй мировой войны в Европе и подписание акта о капитуляции Германии 8 мая 1945 года. 24 Канал собрал памятные картинки по сей день.
Смотрите также Никогда – снова: в Украине отмечают День памяти и примирения
Картинки ко Дню памяти и примирения
День памяти и примирения / Фото Дядовицкая община
День памяти и примирения / Фото Слово и дело
День памяти и примирения / Фото Львовский портал
День памяти и примирения / Фото Апостоловская община
День памяти и примирения / Фото ПНУ
День памяти и примирения / Фото ГСУ по труду