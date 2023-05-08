8 мая отмечается День памяти и примирения: окончание Второй мировой войны в Европе и подписание акта о капитуляции Германии 8 мая 1945 года. 24 Канал собрал памятные картинки по сей день.

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Картинки ко Дню памяти и примирения



День памяти и примирения / Фото Дядовицкая община



День памяти и примирения / Фото Слово и дело



День памяти и примирения / Фото Львовский портал



День памяти и примирения / Фото Апостоловская община



День памяти и примирения / Фото ПНУ



День памяти и примирения / Фото ГСУ по труду