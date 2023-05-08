8 травня відзначають День пам'яті та примирення: закінчення Другої світової війни в Європі та підписання акту про капітуляцію Німеччини 8 травня 1945 року. 24 Канал зібрав пам'ятні картинки до цього дня.
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Картинки до Дня пам'яті та примирення
День пам'яті та примирення / Фото Дядовицька громада
День пам'яті та примирення / Фото Слово і діло
День пам'яті та примирення / Фото Львівський портал
День пам'яті та примирення / Фото Апостолівська громада
День пам'яті та примирення / Фото ПНУ
День пам'яті та примирення / Фото ДСУ з питань праці