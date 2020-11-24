Мировые бренды активно готовятся к рождественским праздникам и уже представляют новые коллекции. Дом моды Dior представил коллекцию ювелирных украшений, а главной героиней рекламной кампании стала Делевинь.

Dior представил долгожданную праздничную коллекцию украшений Dior Joaillerie. Рекламный ролик уже опубликовали на официальном ютуб-канале бренда, а также в инстаграме.

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Сюжет рекламного ролика

Главную героиню видео сыграла британская актриса и модель Делевинь. По сюжету, девушка открывает окно, чтобы насладиться зимними праздниками и рождественской атмосферой. На улице она видит волшебный снегопад из драгоценных украшений Rose des Vents и Mimirose: нежные бусы и браслеты с бриллиантами, сияющие кольца.

Образ Кары Делевинь

В рождественском ролике модель предстала в красном платье без рукавов. Шею звезды украшали разнообразные подвески, уши – элегантные серьги, а на пальцах красовались изысканные кольца, украшенные звездами с перламутром и бриллиантами из коллекции Rose des Vents. Также в рекламе можем увидеть изящные украшения Mimirose из белого золота.

Рекламный ролик рождественской коллекции Dior Joaillerie: смотрите видео онлайн