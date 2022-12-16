Календарь бракосочетаний в 2023 году: самые благоприятные дни для венчания

Война изменила и разрушила планы многих в 2022 году. Однако никто не запрещал жениться. Наоборот, каждый научился ценить то, что действительно важно и ценно. Если вы планируете в следующем году совместить свою жизнь с любимым человеком, предлагаем календарь, который поможет выбрать удобную дату свадьбы.

Выбор даты свадьбы – очень важная и ответственная миссия. Для кого-то это может быть просто поиск хорошей комбинации цифр, а для кого-то – обдуманное и взвешенное решение. Выбирая дату свадьбы, важно учесть все "за" и "против" и ориентироваться на то, чтобы она была удобной для невест, родителей и гостей. Чтобы сэкономить ваше время мы собрали список идеальных дат для венчания, отмечает 24 канал.

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Обычно для выбора даты заключения брака пары смотрят на церковный календарь. Особенно это касается верующих пар.

В храмах не проводят венчания:

по вторникам, четвергам и субботам (весь год);

перед великими христианскими праздниками и во дни некоторых праздников;

во время четырех больших постов;

во время масляного и пасхального воскресенья;

в дни сплошных недель.

Список великих христианских праздников:

7 января – Рождество Христово.

19 января – Святое Богоявление (крещение Господне).

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы.

9 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье).

16 апреля – Пасха (Светлое Христово Воскресение).

25 мая – Вознесение Господне.

19 августа – Преображение Господне.

27 сентября – Воздвижение Креста Господня.

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Как выбрать дату свадьбы в 2023 году – календарь бракосочетаний / Фото Unsplash

Парам, которые планируют венчаться и уважают традиции, не стоит назначать день свадьбы и на периоды многодневных постов. В 2023 году они выпадают в следующие даты:

Великий пост: 27 февраля – 15 апреля;

Петров (Апостольский) пост: 12 июня – 11 июля;

Успенский пост: 14 августа – 27 августа;

Рождественский пост: 28 ноября – 6 января 2024 года.

Учитывая ограничения, то самыми идеальными датами для свадьбы в 2023 году являются:

Январь – 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30.

Февраль – 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17.

Апрель – 16, 23, 24, 26, 28, 30.

Май – 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 26, 28, 29, 31.

Июнь – 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11.

Июль – 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31.

Август – 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 28, 30.

Сентябрь – 1, 3, 4, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29.

Октябрь – 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30.

Ноябрь – 7, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27.

Календарь бракосочетаний 2023 – благоприятные дни для венчания / Фото Unsplash

Многие пары также выбирают дату венчания, которая будет связана с каким-нибудь романтическим или семейным праздником. Например: 21.01.23 – День объятий; 14.02.23 – День Святого Валентина; 12.03.23 – День любви (в некоторых странах); 23.03.23 – День святого Георгия и День влюбленных в Испании; 16.05.23 – День святого Яна Непомуцкого (прекрасный день свадьбы для тех, кто хочет сохранить свои отношения в тайне от окружающих); 06.07.23 – Всемирный день поцелуя; 08.07.23 – День семьи, любви и верности. Также в календаре есть визуально хорошие даты:

В январе – это будет 20.01, 21.01 или 22.01.

В феврале – 3.02, 10.02, 12.02.

В марте – 3.03, 10.03, 12.03.

В апреле – 1.04, 2.04, 22.04, 23.04, 30.04.

В мае – 13.05, 20.05, 21.05.

В июне – 3.06, 23.06.

В июле – 1.07 и 23.07.

В августе – 13.08 и 20.08.

В сентябре – 2.09, 3.09, 22.09, 23.09.

В октябре – 13.10, 20.10, 22.10.

В ноябре – 3.11 и 11.11.

В декабре – 2.12, 3.12, 22.12 и 23.12.