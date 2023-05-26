Когда лучше сажать фрукты в июне: календарь для работ с благоприятными датами

Организовать работу в саду поможет посевной календарь. Он подскажет наиболее благоприятные дни для посадки растений. Посевной календарь на июнь для работ в саду –читайте дальше.

В теплое время хочется наполнить свой сад максимальным количеством разнообразных фруктов. Но когда сажать – становится вопросом. 24 Канал подскажет посевной календарь для работ в саду в июне 2023 года.

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Посевной календарь для посадки фруктов

Оптимальными датами для посадки яблок будут 6, 7, 14, 15, 16 июня.



Яблоки / Фото AgroTimes

Грушу и айву лучше сажать 1, 6, 7, 27, 28 июня.



Айва / Фото Евгений Клопотенко

Персики, абрикосы, вишню, сливу, советуют сажать 1, 14, 15, 16, 27, 28 июня.



Абрикос / Фото Аграрии вместе

Черешню рекомендуется высаживать 14, 15, 16, 22, 23 июня, тогда как землянику и клубнику – 19, 20, 21 июня.



Черешня / Фото Drevolaz

Специалисты советуют сажать смородину 2, 3, 6, 7, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30 июня.



Смородина / Фото Profisad

Урожайными днями для малины будут 2, 3, 19, 20, 21, 29, 30 июня, а для винограда – 1, 2, 3, 27, 28, 29, 30 июня.



Малина / Фото Canva

Лучшие даты для садовых работ в июне