Когда лучше сажать фрукты в июне: календарь для работ с благоприятными датами
26 мая 2023, 10:02Читати новину українською
Организовать работу в саду поможет посевной календарь. Он подскажет наиболее благоприятные дни для посадки растений. Посевной календарь на июнь для работ в саду –читайте дальше.
В теплое время хочется наполнить свой сад максимальным количеством разнообразных фруктов. Но когда сажать – становится вопросом. 24 Канал подскажет посевной календарь для работ в саду в июне 2023 года.
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Посевной календарь для посадки фруктов
- Оптимальными датами для посадки яблок будут 6, 7, 14, 15, 16 июня.
- Грушу и айву лучше сажать 1, 6, 7, 27, 28 июня.
Айва / Фото Евгений Клопотенко
- Персики, абрикосы, вишню, сливу, советуют сажать 1, 14, 15, 16, 27, 28 июня.
- Черешню рекомендуется высаживать 14, 15, 16, 22, 23 июня, тогда как землянику и клубнику – 19, 20, 21 июня.
- Специалисты советуют сажать смородину 2, 3, 6, 7, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30 июня.
- Урожайными днями для малины будут 2, 3, 19, 20, 21, 29, 30 июня, а для винограда – 1, 2, 3, 27, 28, 29, 30 июня.
Лучшие даты для садовых работ в июне
- Поливаем фрукты 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 29, 30 июня
- Растения лучше пересаживать 1, 2, 3, 4, 19, 20, 25, 26, 30 июня.
- Заниматься обрезкой растений советуют 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 июня.
- Пропалываем растения и удаляем сорняки 1, 2, 3, 5, 6, 7, 30 июня.
- Бороться с болезнями и вредителями следует 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20 июня.
- Удобрения рекомендуется вносить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 30 июня.
- Любые действия с корневой системой растений производим 1, 2, 3, 5, 6, 7, 30 июня.