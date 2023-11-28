Календарь праздников и выходных на декабрь 2023 в Украине: будут ли украинцы отдыхать на Рождество
Декабрь – сказочный месяц, ведь начинаются новогодние и рождественские праздники. Вокруг царит уютная и праздничная атмосфера, так что дни хочется проводить дома с самыми родными людьми.
24 Канал расскажет, будут ли дополнительные выходные в декабре, чтобы полностью насладиться домашним уютом. В этом месяце украинцы будут отмечать многие профессиональные и международные праздники.
Актуально Православный календарь на декабрь: новые даты главных церковных праздников этого месяца
Уже совсем скоро будет День Вооруженных Сил Украины, День энергетика и День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Сейчас в Украине продолжается военное положение. Поэтому по закону дополнительных выходных в декабре не будет. В первом месяце зимы 31 календарный день: 21 – рабочий день и 10 – выходных.
В связи с действием военного положения, выходной на Рождество – отменено.
Календарь праздников на декабрь 2023
- 1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом, День работников прокуратуры.
- 2 декабря - Международный день борьбы за отмену рабства.
- 3 декабря - Международный день инвалидов.
- 4 декабря – День объятий.
- 5 декабря - День работников статистики, Международный день волонтеров во имя экономического и социального развития.
- 6 декабря - День Вооруженных Сил Украины, День святого Николая.
- 7 декабря - Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления.
- 9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией.
- 10 декабря - День прав человека.
- 11 декабря - Международный день гор.
- 12 декабря - День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
- 13 декабря - Всемирный день детского телевидения и радиовещания.
- 14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора).
- 15 декабря - День работника суда.
- 17 декабря - День работника государственной исполнительной службы.
- 18 декабря - Международный день мигрантов.
- 19 декабря – День адвокатуры.
- 20 декабря - Международный день солидарности людей.
- 22 декабря - День энергетика, День дипломатической службы Украины.
- 24 декабря - День работников архивных учреждений.
- 25 декабря - Рождество.
- 31 декабря - Новый Год.