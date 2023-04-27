Большая картошка– обеспечена: 4 эффективных раствора для обработки овоща перед посадкой

Картофель – простой в уходе овощ, но тем не менее важно знать тонкости его выращивания. Потому что одно неверное движение может привести к неурожаю. Так как обработать картофель перед посадкой – читайте дальше.

Весной перед огородником встает вопрос – как и чем оградить свои растения от вредителей. Об этом нужно позаботиться заранее, чтобы потом не возникало неприятных сюрпризов. А вот в каком растворе надо замочить картофель перед посадкой – подскажет 24 Канал.

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Каким раствором обрабатывать картофель

Существует несколько проверенных методов, как обработать клубень перед посадкой. Сюда относится древесная зола, марганцовка, борная кислота и медный купорос.

Еще в древние времена клубень замачивали в растворе марганцовки. За 2-3 дня до посадки в большую кастрюлю выливали ведро воды. Потом в нем разводили немного марганцовки и все перемешивали в ведре. Затем картофель погружали в этот раствор на 1-2 минуты. После этого ее раскладывали на солому, чтобы она хорошо высохла.



Марганцовка / Фото Dobrobut

После этого раствора картофель хорошо прорастал, ботва тянулась вверх и долгое время была зеленой. А осенью уже выкапывали большие плоды.



Большие плоды / Фото Vetobereg.kiev

Картофель перед посадкой можно обрабатывать раствором медного купороса. Для этого нужно растворить 10 г вещества в 10 литрах воды.



Медный купорос / Фото Sksumykhimprom

Подойдет и борная кислота. Надо приготовить раствор в пропорции 15 грамов на 10 литров. И в одном из них замачиваем клубень. Такие смеси спасут от фитофторы, парши и других болезней.

Хороший раствор для картофеля можно приготовить из древесной золы. Требуется 10 литров воды залить до 1 литра пепла. Он помогает картофелю расти и содержит немало полезных веществ.



Зола / Фото Википедия

Можно обойтись без всяких растворов и сразу посыпать картошку пеплом во время посадки. В таком случае потратите гораздо меньше времени и результат будет не хуже, чем покупать клубень в растворе.